Günlük burç yorumları 22 Ağustos 2022 Pazartesi | Başaklar, geçmişin izleri silindi! İkizler, ruhunuzu dinlendirin!

Astroloji meraklıları, burçları için hangi yorumların yapıldığını merak ettikleri için, 22 Ağustos Pazartesi günü günlük burç yorumlarını araştırıyor. Peki bugün, yani 22 Ağustos Pazartesi günü burçları neler bekliyor? Aşk, iş, para, eğitim konularında hangi burç bugün daha şanslı? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtlarına sizin için hazırladık.

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Sevgili Koç; Haftanın ilk günü 22 Ağustos Pazartesi günü işlerinizi artık tamamıyla rayına oturtma konusunda fikirlerinizi netleştireceksiniz. Bu verdiğiniz kararın bu pazartesi gününe edeceği sirayeti bariz şekilde göreceksiniz. İlişkinize dahi olumlu etkileri sizi mest edecek! Mutlu günler!

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Sevgili Boğa; Haftanın ilk günü 22 Ağustos Pazartesi günü monotonlaşan hayatınıza renk verme çabası içerisinden olacaksınız. Durum öyle önemli ki aile, ilişki ve sosyal çevre de dahil kimse umurunuzda olmayacak ve sadece ben merkezli bir yaklaşımla hareket edeceksiniz. Mutlu günler!

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Sevgili İkizler; Haftanın ilk günü 22 Ağustos Pazartesi günü kontrolünüz dışında gelişen olaylar elinizi kolunuzu bağlayacak gibi duruyor. İçinden çıkılmaz bir durumun içerisindeymişsiniz gibi gözükse de aslında çözüm yolları oldukça basit. Sadece kendinizi akışa bırakmalı ve ruhunuzu dinlendirmelisiniz. Mutlu günler!

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç; Haftanın ilk günü 22 Ağustos Pazartesi günü modunuz diğer günlere oranla biraz düşük seyrediyor olabilir. Hayat her zaman ilerlediğiniz gibi gidecek değil. Elbet inişler ve çıkışlar olacak. Bunu göz önünde bulundurmalı hatta hiç aklınızdan çıkarmamalısınız. Bu sayede neyin iyi neyin kötü olabileceği düşüncesini aklınızda sabit bir zemine yatırabilirsiniz. Mutlu günler!

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Sevgili Aslan; Haftanın ilk günü 22 Ağustos Pazartesi günü fazlasıyla pozitif olacağınız bir gün. Enerjiniz çevrenizdekilere de geçerek mutluluk yayabilirsiniz. Son zamanlarda yaşadığınız duygular bunalımlardan sıyrılmış, kendinize sözler vermiş olabilirsiniz. Sözlerinizi tutun ve kendinizi önemsemeye başlayın! Mutlu günler!

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Sevgili Başak: Haftanın ilk günü 22 Ağustos Pazartesi günü tamamen kendi içinize dönüyorsunuz. Değer vermenin ve fedakarlığın önemini siz çok iyi bilseniz de karşılaştığınız kişilerin bu olgular hakkında hiç bir fikirleri olmaması sizi geçmişte çok kırmış. Fakat bu kırılmış yanınız evrende bir kırılma yaratmış olacak ki artık tüm güzellikler bir bir önünüze seriliyor. Mutlu günler!

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Sevgili Terazi; Haftanın ilk günü 22 Ağustos Pazartesi günü etrafınızdaki insanları kolaylıkla kırıyor, duygularını fazla önemsemiyorsunuz. İçinizde biriken bazı duyguların dışavurumu olabilir. Fakat çevrenizdekilere hassas davranmadığınız sürece onları kaybedebilirsiniz. Mutlu günler!

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Sevgili Akrep; Haftanın ilk günü 22 Ağustos Pazartesi günü Yeni kapıların açılacağı bir pazar günü olacak! Beklediğiniz gibi haberler alacak, hayırlı işler için adım atacaksınız. Şu sıralar çevrenizdekilere karşı fazla baskıcı davranıyor olabilirsiniz.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Sevgili Yay; Haftanın ilk günü 22 Ağustos Pazartesi günü ilişkinizle alakalı ciddi bir tartışma yaşayabilirsiniz. Bugün ilişkiniz için tam bir dönüm noktası olabilir. Büyük bir tartışma yaşayarak karşılıklı birikimlerinizi konuşabilirsiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak; Haftanın ilk günü 22 Ağustos Pazartesi günü Yeni kapıların açılacağı bir pazar günü olacak! Beklediğiniz gibi haberler alacak, hayırlı işler için adım atacaksınız. Şu sıralar çevrenizdekilere karşı fazla baskıcı davranıyor olabilirsiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Sevgili Kova; Haftanın ilk günü 22 Ağustos Pazartesi günü Çevrenizdeki insanların mutluluğu da sizi oldukça yükseltecek. İlişkinizde bugün bir ileri aşamaya geçebilirsiniz. Mutlu günler!

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Sevgili Balık; Haftanın ilk günü 22 Ağustos Pazartesi günü Maddi anlamda şanslı olacağınız bir gün. Beklemediğiniz bir yerden para gelebilir. Bu parayı gelecek için birikim yapmak amacıyla kenara atmanız sizin faydanıza olacaktır.