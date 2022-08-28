Günlük burç yorumları 28 Ağustos 2022 Pazar | Teraziler, hayatınızın aşkı karşınıza çıkıyor! Kovalar, toksik davranışları kenara bırakın!

Günlük burç yorumlarına göre 28 Ağustos 2022 pazar gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

Sevgili Koç; 28 Ağustos 2022 Pazar gününde düşüncelerinizi ifade ederken daha kontrollü olmaya çalışın. Karmaşa yaşanmasına müsaade etmemeniz gereken bir gündesiniz. Duygusal olarak beklenmedik hatalar yapabilirsiniz. Olumsuzluklara da çok fazla takılı kalmamanız gerekiyor. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Anlamlandıramadığınız bazı sorunlar gündeme gelse de kendi bildiğiniz doğrular üzerinde yoğunlaşmaya çalışın.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

Sevgili Boğa; Bu pazar, koşullara uygunluk gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Her şey daha da iyiye gitmeye başlayacaktır. Birlikteliğinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

Sevgili İkizler; 28 Ağustos 2022 Pazar gününde sıkıntılarınızı geride bırakmalı, yapmanız gerekenlere odaklanmalısınız. Harekete geçmek için doğru zamanda olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün geçmişten biri size kendini hatırlatmaya çalışabilir. Ancak aklınızı karıştırmasına izin vermemeli ve bildiğiniz yolda ilerlemeye devam etmelisiniz. Daha kontrollü ve bilinçli olmanız gerekmekte. Fırsatlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız var ancak bunun sandığınız kadar kolay olmayacağını da bilmeniz gerekiyor.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

Sevgili Yengeç; 28 Ağustos 2022 Pazar gününde , yaşamsal konularda kendi kendinizi sorunlar içerisinde bulabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi şekillenebileceğini unutmamalısınız. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

Sevgili Aslan; Bu pazar, yaşamsal konularda kendiniz toparlama arzunuz ve isteğiniz var ancak bunun da şu an için pek mümkün olmayacağını bilmelisiniz. Aşk hayatınızda hayallere kapılmamanızda fayda var. En ufak bir şeyi kendi üzerinize alınmanız sonradan üzülmenize neden olabilir. Gözünüzü açmalı ve gerçeklere odaklanmalısınız. Etkin adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalı ve elinizden geleni yapmalısınız.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

Sevgili Başak: 28 Ağustos 2022 pazar gününde, hata yapmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. İlişkinizden yana sorun yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Olumsuzluklara takılı kalmamalısınız. İhmalkar davranmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gereken bir süreçtesiniz. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmaya çalışın.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

Sevgili Terazi; 28 Ağustos 2022 Pazar gününde ikili ilişkilerle ilgili konularda gerekli olmayan adımlar atmaya yatkınsınız. Uzun zamandır beklediğiniz o kişi hayatınıza giriyor. Hayallerinizdeki insanla birlikte herkese gıpta ile baktıracak bir aşk yaşamaya hazır olun. İstenmeyen sorunlarla karşılaşacak olursanız da mutlaka üstesinden gelmeniz gerekiyor. Net adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Koşullara uygun hareket etmekten kaçınmamalısınız.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

Sevgili Akrep; 28 Ağustos 2022 pazar gününde içsel huzursuzlukların tamamen son bulmasını sağlamaya çalışmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzlukları da gözünüzde büyütmemeye çalışın. Sizi rahatsız edebilecek şeylerin, ilişkinizden yana da sorun oluşturabileceğini unutmamalısınız. Hata yapmamanız gerekiyor. Önceliklerinizi doğru belirleyebildiğiniz sürece her şey yolunda ilerleyecektir.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

Sevgili Yay; 28 Ağustos 2022 pazar gününde kişisel değerleriniz konusunda kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. Zorlu etkiler söz konusu olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Etkin adımlar atmak için zamana ihtiyacınız var. Olumsuzlukların son bulmasını sağlayabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız var ancak bunun için beklemede kalmanız da gerekiyor. Sabır, ihtiyacınız olan tek şey.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

Sevgili Oğlak; 28 Ağustos 2022 pazar gününde kendinizi ifade ederken zorlanmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan en iyi şekilde yarar sağlamanız gerekiyor. Duygularınızı net olarak ifade edebilirseniz, her şey daha iyi olabilir. Kişisel sorunlarınızı ortadan kaldırmaya ve ilişkinize odaklanmaya çalışın. Fırsatları iyi değerlendirmeniz gereken bir gündesiniz. Gözünüzü dört açın!

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

Sevgili Kova; Bu pazar, koşullara uygunluk gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Her şey daha da iyiye gitmeye başlayacaktır. Birlikteliğinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

Sevgili Balık; 28 Ağustos 2022 pazar gününde sağlığınızla ilgili konularda daha dikkatli ve temkinli olmalısınız. "Önce ben" demeyi öğrenmeniz gereken bir gündesiniz. Herkesin yardımına koşmaya çalışmayın. İş hayatınızda ise genel olarak çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için de biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. İstenmeyen sorunların önüne geçmeye çalışın.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

İLİŞKİLERDE BURÇ UYUMU

Astroloji meraklıların en çok aradıkları konuların başında gelen ise ilişkilerde hangi burçların uyumlu olduğu yönünde. Peki hangi burçlar birbiriyle uyumlu? Akrep burcu ile ilişki yürütülebilir mi? Hangi burç ilişkide daha baskın karakterdir? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı..

Sevdiğiniz Koç burcu ise, karşınızda beklemeyi sevmeyen, istediğini almak için tüm enerjisiyle savaşan ve sizin de böyle olduğunuzu varsayarak, size çok danışmadan beklemeden hareket eden sabırsız bir model vardır. Spor yapmayı hareket halinde olmayı yeni şeyler denemeyi canı ne istiyorsa onu yapmayı isteyen dinamik biri… o yüzden ona kendinizi ifade etmeli, neyi isteyip istemediğinizi söylemelisiniz. Onun durup sizin neyi arzuladığınızı anlamasını beklemeyin. Onu yavaşlatacak şeyleri sevmediğini hatırlayarak, onun hızına temposuna enerjisine uyum sağlamaya çalışın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, İkizler, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yengeç, Terazi ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi balık, akrep, başak ve boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Boğa burcu ise, yemesine içmesine keyfine rahatına düşkün sakin bir model vardır karşınızda. Sevdikleriyle temas halinde olmaktan, dokunulmaktan dokunmaktan hoşlanır. Onu mutlu eden şey; yanında olmaktan huzur ve keyif aldığı insanlarla zaman geçirmektir. Onu strese sokan, kaybetme korkusunu tetikleyen; ilişkiler, heyecanlar, arayışlar, riskler içinde olmaz. Sosyalleşmek ya da yeni yerler görmek için değil doğanın ve yaşamın keyfine varmak, hissetmek için gezer dolaşır. Sosyal medyayı kullanmaktan kaçınır çünkü huzurunu bozacak insan ve olaylardan uzak durmayı tercih eder. Keyfine düşkünlüğü ve inadı meşhurdur. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Balık, Terazi ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Akrep ve Kova burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, koç, yay burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz İkizler burcu ise, tatlı dilli esprili meraklı sohbeti hiç bitmeyen bir modelle birliktesiniz. Hem zihni hem de bedeni hareketi dinamizmi sever, yeni şeyler öğrenmek araştırmak bilmek konuşmak anlatmak en büyük hobisidir. Yüksek ihtimalle İyi bir dinleyici olmadığından sizin ne demek istediğinizi anlamakta zorlanabilir, pes etmeyin odaklanın göz teması kurun ve sözünüzü tekrar edin. Yorulmak bilmediğinden onu yavaşlatan tekrara düşüren bir ilişki arkadaşlık onu sıkabilir. Aktif ve çok yönlüdür, çok sayıda kişiyle temas halinde olmayı arzular. Sosyal medyada aktiftir, telefonu ve kitabı elinden düşmez. Arkadaşlarıyla görüşmesini engellemeye çalışmak, ona yasaklar koymaya çalışmak büyük bir hata olur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Koç ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Başak ve Balık burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Boğa, Yengeç, Akrep ve Oğlak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yengeç burcu ise, halinizden anlayan sizi düşünen incitmekten kaçınan yanınızda iken kendini güvende hisseden ve en çok da sizinle bu yüzden beraber olan biriyle birliktesinizdir. “İyi günde kötü günde” teması yengeçler için hala geçerliliğini korumaktadır, şüpheniz olmasın. Fakat sizden aynı oranda ilgi, güven, sevgi ve şefkat bekler, düşünüldüğünü bilmek ister. Ona özel hediyeler, küçük ayrıntılar, sevgi sözleri bekler. Bu ayrıntıları atlarsanız, onu sevdiğinizi belli etmezseniz; kabuğuna kapanıp sizden uzaklaşır, ilişkiden kendini çekebilir. Ta ki siz gelip durumun farkında olduğunuzu belli edip gerekli ayarlamaları yapana kadar. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Terazi, Oğlak, Koç burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, aslan, yay, kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Aslan burcu ise, acaba onu ne mutlu eder? ya da neyden hoşlanır? diye düşünmenize detaylı araştırma yapmanıza gerek yok. Aslan zaten kendini belli eder. Samimi içten eğlenmeyi ve yaşamayı bilen, canınıza can katan, lider bir kişilik ile birliktesiniz. Ona karşı dürüst olun, dolambaçlı yollar kullanmayın. Onun egosunu ve özgüvenini olumlu yönde destekleyecek davranışlarda bulunun. Sık sık göz teması kurun, dikkatinizin onda olduğunu hissettirin. Eğer eleştirecekseniz önce iyi taraflarından başlayın, sonra sadede gelin. Sizi mutlu eden ve önemli olan konular her ne ise, ona detaylıca anlatın ki sizi kendi gibi sanıp istediklerinin peşinden sürüklemeye kalkmasın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, İkizler ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Akrep, Kova ve Boğa burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi yengeç, başak, oğlak ve balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Başak burcu ise, size her an yardıma desteğe ve bakıma hazır bir modelle birliktesiniz. Sizin geliştiren iyileştiren varsa aksayan sorun çıkaran işlerinizi-ilişkilerinizi onarmak için tavsiyeler vermeye can atan bir sevgili. Gözlem ve idrak kabiliyeti çok yüksek, pratik, yeri geldiğinde de bir “geyşa”. Onu en çok iğreti eden, sizden uzaklaştıran şey önerilerini dikkate almamanız olacaktır. Ayrıca uzun süre bir konuda karar alamayan, net olamayan belirsiz durum ve ilişkiler onu yorar. Ona karşı net olun, evetlerinizi ve hayırlarınızı detaylı anlatın ki sizin adınıza düşünüp durmasına gerek kalmasın. Günü birlik, yüzeysel, güven vermeyen ilişkiler kurmaya yanaşmaz, unutmayın. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Balık ve İkizler burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Aslan, Terazi, Koç ve Kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Terazi burcu ise oldukça zarif, hem sizin hem de çevresindeki diğer insanların isteklerine ve seçimlerine karşı oldukça duyarlı biriyle birliktesinizdir. Onun için çok rahatsız edici olmadıkça yaptığınız programa ve akışa uyar, sorun çıkarmaz. Daha çok problem çözen, orta yolu bulmaya çalışan biridir. Etrafını güzelleştirmeye bayılır, bunu müzikle sözle edebiyatla moda veya sanatla yapıyor olabilir. En büyük sıkıntısı, huzurunun yani içindeki hassas dengenin bozulmasıdır. İdare eden görmezden gelen pek belli etmeyen bir yanı vardır. Dikkat edin, eğer bu moda kayarsa bilin ki bu sıkıntı bir yerden patlak verecek, büyük ihtimalle önemsiz bir konudan. Onun, size verdiği öncelik ve ilgi kadar sizde ona vermeyi ihmal etmeyin. “Fark etmez, sorun yok, olsun, sen nasıl istersen” ifadelerini dikkatli okuyun, belki fark ediyordur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Yay, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Başak, Balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Akrep burcu ise, sizi baştan aşağıya taramış, olumlu olumsuz özelliklerinizi, güçlü zayıf yanlarınızı hafızaya almış biriyle birliktesiniz. Onu kandırmanızın, yüzeysel davranmanızın, dikkat edeyimde açığımı yakalamasın uğraşlarının bir faydası yok! Dürüst olun. Eğer seviyorsanız korkmayın ondan J zira akrep çok vefalı sadık duyarlı elinde avucunda ne varsa veren bir modeldir. Ancak kandırılmaya ve kullanılmaya gelemez. Akreple yaşanan tutkulu ve samimi bir aşk, öfkeli bir ilişkiye güç savaşına dönüşebilir ve akrep kaybetmeyi hiç sevmez. Sizinle beraberse onun yaşamına kattıklarınızın değerini biliyordur. Ama bir akrep’e karşı da güçlü durmayı, sınırlarınızı çizmeyi, nerde başlayıp nerde bittiğinizi de göstermeniz lazım. Ondan ayrı program yapabilir misiniz?, gün içinde yaşadığınız şeyleri detaylı anlatmadan geçebilir misiniz? pek emin değilim, önce bir konuşun derim. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Oğlak ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Boğa, Kova ve Aslan burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Terazi, Yay, Koç ve İkizler burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yay burcu ise, deli dolu ağız dolusu gülen kıpır kıpır bir modelle birliktesiniz. O hayata nerden bakılması gerektiğini iyi bilir, vizyonerdir. Yaşamın ve insanların Güzel taraflarını görür, fark eder. Ona göre gezecek görecek yaşanacak öğrenilecek konuşup tartışılacak tecrübe edilecek çok şey vardır yaşamda. O yüzden böyle bir modeli sınırlamaya kalkmayın, çabanız beyhude olur. Onunla birlikte yaşamadan keyif almayı öğrenin. Acil durumlarda dikkatini çekmek ve onu uyarmak için; merakını uyandıran ifadeler kullanın. Öğrenmeye ve yeni uğraşlar hobiler edinmeye açık olduğunuzu gösterin. Çünkü o, hareketli dopdolu bir yaşam arayışındadır. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Balık ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Oğlak, Yengeç ve Boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Oğlak burcu ise, sadece kendinin değil hayatın da sorumluluğunu sırtlanmış giden bir modelle birliktesiniz. Ona göre yaşamak çok ciddi bir iştir, sevmek de öyle! Yaşam modeline, aile terbiyesine uyumlu olmayan biriyle beraber olmaktan kaçınacaktır. Tek gecelik ilişkiler, emek harcamadan kurulmuş bağlar ona samimi gelmez. Onun önceliklerine ve emeğine saygı göstermeniz, onu ciddiye almanız çok önemli. Kendini güvende hissetmek ve ayaklarını yere sağlam basmak isteyen bu modelin güvenini ve takdirini kazanırsanız, onun hayatla dalga geçen keyifli yanıyla da karşılaşabilirsiniz. Zorlukları beraber aşacağınız bir yol arkadaşı da kazanmış olursunuz. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Akrep ve Balık ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Terazi burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Yay, Kova, İkizler ve Aslan burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.