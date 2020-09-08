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Günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık

Günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık."

Günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük elektrik  üretimi ile ilgili olarak, "Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık." açıklamasında bulundu.



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