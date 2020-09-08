Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük elektrik üretimi ile ilgili olarak, "Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık." açıklamasında bulundu.