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  3. Günlük rutini duyanları şaşkına çevirdi! Bağımlı genç, benzin içmeden duramıyor

Günlük rutini duyanları şaşkına çevirdi! Bağımlı genç, benzin içmeden duramıyor

Benzin bağımlısı olan genç kadın, duyanların ağzını açık bıraktı. Sabahları uyandığında bir bardak benzin içmeyi alışkanlık haline getiren kadın, yılda 19 litre benzin tükettiğini açıkladı.

Günlük rutini duyanları şaşkına çevirdi! Bağımlı genç, benzin içmeden duramıyor

İnsanların bağımlı olduğu kötü alışkanlıkları vardır ancak, bu defa farklı. Shannon isimli genç bir kadın günlük rutin işlerini anlatırken herkesi hayretlere düşürdü. Benzin bağımlısı olduğunu ve içmeden duramadığını söyleyen genç kadın, yılda 19 litre benzin tükettiğini açıkladı. Her sabah güne su veya kahve içmekle başlayan insanların aksine Shannon, güne bir bardak benzin içerek başlıyor.

Duyan kulaklarına inanamıyor! Bağımlı genç, benzin içmeden duramıyor

TADINI VE KOKUSUNU ÇOK SEVİYOR

Shannon isimli genç kadının tuhaf alışkanlığı ağızları açık bıraktı. Sabah uyandığında ilk işinin benzin içmek olduğunu söyleyen kadın, tadını ve kokusunu çok beğendiğini de dile getirdi.

Benzin içme alışkanlığı hayatının her alanında devam eden Shannon, "güne kahve içmeden başlayamıyorum"  cümlesini benzin için söylüyor. Sabahları mutlaka bir bardak benzin içtiğini söyleyen ve içmediğinde canının çektiğini belirten Shannon, her gün bu durumu tekrarladığını itiraf etti.

Bağımlılığının nasıl başladığına dair net bir şey hatırlamadığını belirten genç kadın, küçük yaşlarda parmağına bulaşan benzinin tadına baktığını ve sonrasında benzinin hoşuna gittiğini söyledi. Bu olay aslında Shannon'un hayatını bir anda değiştirdi. Shannon’un bağımlılığı sadece sabah saatlerinde ya da evinde devam etmiyor. Genç kadın bir yere gideceği zaman benzini şişeye doldurarak yanında bulunduruyor.

Duyan kulaklarına inanamıyor! Bağımlı genç, benzin içmeden duramıyor

BENZİN İSTASYONLARINI ÇOK SEVİYOR

Shannon, benzin istasyonlarında duraklamaktan çok keyif alıyor. Hayatının en güzel zamanlarını arabasına benzin alırken geçirdiğini söyleyen genç kadın, arabasına benzin koymadan önce pompadan benzinin tadına bakmayı da ihmal etmiyor. Hatta benzin alma işlemi bittikten sonra pompanın ucunda kalan birkaç damla benzini de yalayarak israfı önlüyor.

Duyan kulaklarına inanamıyor! Bağımlı genç, benzin içmeden duramıyor

DOKTORA BAŞVURDU

Benzin bağımlılığının yavaş yavaş kendisine zarar verdiğini anlayan Shannon uzman bir doktorla görüşerek sorununa çözüm bulmanın yollarını aramaya başladı.

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