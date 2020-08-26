Günnur Adıgüzel kimdir kaç yaşında? Biyografisi

Dün İstanbul Şişli ilçesinde darp edilip gasp'a uğrayan ve sonrasında bir çok kişinin merak ettiği Günnur Adıgüzel Kimdir? Kaç yaşında bu soruların cevabını sizlerle paylaşacağız.

Dün bankadan 500 bin lira çektikten hemen sonra park halinde bulunan otomobiline bindiği sırada kimliği belli olmayan kişiler tarafından darp edilip 500 bin lirası çalınan oyuncu, polise ifade verdi. Yaşadığı şoku ve çalınan paranın miktarı göz önüne alındığı zaman oldukça büyük bir kayıp söz konusu. Sanatçının sağlık durumu iyi ve kendisine bölge gündem ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Günnur Adıgüzel kimdir?

35 Yaşında olan Günnur Adıgüzel Deccal 2 filmi başta olmak üzere Ekranların uzuk soluklu dizilerinden Arka Sokaklar , Galip Derviş, Lale Devri , Alemin Kralı isimli dizilerde ve bir çok dizide rol almıştır.