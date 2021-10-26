Güntekin Onay canlı yayında ucuz kurtuldu! Rejinin dikkati, küfrü yarıda kesti!

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından ligin yayıncı kuruluşu Bein Sports'da yayınlanan programın sunucusu Güntekin Onay, bir canlı yayın kazasına daha maruz kalmaktan son anda kurtuldu. Maçın ardından "haftanın en sağlamlarına göz atalım" dedikten sonra sesinin yayından alındığını düşünen deneyimli sunucunun argo bir cümle kurmasına ramak kala reji tarafından sesi kesildi.

TAM KÜFÜR EDİYORDU Kİ

Daha önce de belli canlı yayın gaflarına imza atarak hafızlara kazınan Güntekin Onay, bu kez ucuz yırttı. Beşiktaş - Galatasaray maçının ardından ekranlara çıkan Onay, "haftanın en sağlamlarına göz atalım" dedikten sonra intro girdiğini düşünerek konuşmaya devam etti. Sesinin yayına gittiğini fark etmeyen sunucu "Bakalım programın anasını…" dediği sırada cümlesini tamamlamadan reji tarafından kesilen ses ve görüntüyle canlı yayın kazasından son anda kurtulmuş oldu.

Küfür etmemiş olsa da Güntekin Onay'ın bu üslubu sosyal medyada oldukça konuşuldu. İşte Güntekin Onay'ın o görüntüleri: