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  3. Güntekin Onay canlı yayında ucuz kurtuldu! Rejinin dikkati, küfrü yarıda kesti!

Güntekin Onay canlı yayında ucuz kurtuldu! Rejinin dikkati, küfrü yarıda kesti!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından yayıncı kuruluşta görev alan Güntekin Onay, canlı yayın kazasından son anda kurtuldu. Sesin kendisinden alındığını düşünen sunucu, küfür ederken reji,görüntüyü son anda keserek yayın kazasının önüne geçti.

Güntekin Onay canlı yayında ucuz kurtuldu! Rejinin dikkati, küfrü yarıda kesti!

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından ligin yayıncı kuruluşu Bein Sports'da yayınlanan programın sunucusu Güntekin Onay, bir canlı yayın kazasına daha maruz kalmaktan son anda kurtuldu. Maçın ardından "haftanın en sağlamlarına göz atalım" dedikten sonra sesinin yayından alındığını düşünen deneyimli sunucunun argo bir cümle kurmasına ramak kala reji tarafından sesi kesildi.

Güntekin Onay canlı yayında ucuz kurtuldu! Rejinin dikkati, küfürü yarıda kesti!

TAM KÜFÜR EDİYORDU Kİ

Daha önce de belli canlı yayın gaflarına imza atarak hafızlara kazınan Güntekin Onay, bu kez ucuz yırttı. Beşiktaş - Galatasaray maçının ardından ekranlara çıkan Onay, "haftanın en sağlamlarına göz atalım" dedikten sonra intro girdiğini düşünerek konuşmaya devam etti. Sesinin yayına gittiğini fark etmeyen sunucu "Bakalım programın anasını…" dediği sırada cümlesini tamamlamadan reji tarafından kesilen ses ve görüntüyle canlı yayın kazasından son anda kurtulmuş oldu.

Güntekin Onay canlı yayında ucuz kurtuldu! Rejinin dikkati, küfürü yarıda kesti!

Küfür etmemiş olsa da Güntekin Onay'ın bu üslubu sosyal medyada oldukça konuşuldu. İşte Güntekin Onay'ın o görüntüleri:

 

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