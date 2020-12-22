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Günün Özeti (21 Aralık 2020)

21 Aralık 2020 tarihinde Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeleri videomuzda sizin için derledik. İşte dikkat çeken manşetleriyle 22 Aralık 2020 günün özeti...

Günün Özeti - 17 Aralık 2020Günün Özeti - 17 Aralık 2020

Günün Özeti - 16 Aralık 2020Günün Özeti - 16 Aralık 2020

 

22 Aralık 2020 Salı 10:13
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