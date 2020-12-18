Günün Özeti - 17 Aralık 2020
17 Aralık 2020 tarihinde Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeleri videomuzda sizin için derledik. İşte dikkat çeken manşetleriyle 17 Aralık 2020 günün özeti...
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Bilim Kurulu Tevfik Özlü açıkladı! Türkiye, Oxford'un aşısını da alıyor
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18 Aralık 2020 Cuma 08:12
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