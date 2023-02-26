Guram Goshteliani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guram Goshteliani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guram Goshteliani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guram Goshteliani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guram Goshteliani 5 Ocak 1997 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გურამ გოშთელიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guram Goshteliani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tornado Sports Management yapmaktadır. Guram Goshteliani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 22 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Guram Goshteliani'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guram Goshteliani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guram Goshteliani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guram Goshteliani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guram Goshteliani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Saburtalo

24 Mart 2019 yılında FC Dila

1 Ocak 2020 yılında Saburtalo

31 Ağustos 2020 yılında Pirin

1 Şubat 2022 yılında FC Telavi

22 Haziran 2022 yılında Saburtalo

Guram Goshteliani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guram Goshteliani şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Guram Goshteliani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 6 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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