Guram Kavelashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guram Kavelashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guram Kavelashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guram Kavelashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guram Kavelashvili 18 Ağustos 2001 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გურამ ყაველაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guram Kavelashvili Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guram Kavelashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guram Kavelashvili'nin FC Telavi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guram Kavelashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guram Kavelashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guram Kavelashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guram Kavelashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2018 yılında Tskhinvali

31 Temmuz 2019 yılında ara verdi

1 Ocak 2022 yılında Rustavi

5 Temmuz 2022 yılında FC Telavi

Guram Kavelashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guram Kavelashvili şuan FC Telavi takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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