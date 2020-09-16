Gurbetçi hayırseverden engelli ikizlere asansör: Yıllar sonra dışarı çıktılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 yaşında yakalandıkları kas ve omurga hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 26 yaşındaki ikiz kardeşler Emre ve Barış Gümüş'ün, dışarı çıkabilmek için evlerinin balkonuna asansör yapılma isteği gurbetçi hayırsever tarafından yerine getirildi.

HAYIRSEVERE TEŞEKKÜR

Haklarında yapılan haberlerin ardından kizlerin sesini, İngiltere'de yaşayan bir gurbetçi hayırsever Cebrail Çiçek duydu. Asansör yaptırıldı. Yapılan asansörle yıllar sonra tekerlekli sandalyeleriyle dışarıya çıkma mutluluğunu yaşayan ikiz kardeşler, hayırsever Çiçek'e teşekkür etti.

"DIŞARIYA ÇIKMAK ÇOK GÜZEL"

Yıllardan beri 4 duvar arasında yaşamak zorunda kalan Barış ve Emre Gümüş, geçen hafta takılan asansörle bir yakınlarının yardımıyla rahatça aşağı inip dışarıda dolaşarak eve dönmenin sevincini okudukları "Sarardı yaprağım kurudu dalım" adlı türküyle kutladı.

Emre, "İkiz kardeşimle birlikte 1 yıl önce asansör yapılması için yardım talebinde bulunmuştuk. Sesimizi duyarak İngiltere'den bir ağabeyimiz bizi aradı. Bizim için asansör yapacağını söyledi. Sonunda asansörümüz yapıldı. Dışarıya çıkmak çok güzel. Yıllardır evin içinde olunca bir anda dışarıya çıkmak çok güzel bir duygu oldu" dedi. Barış ise, "Biz çok mutlu olduk. Dışarıya çıkmak çok güzel. Dışarının havası, kuşların ötüşü, ağaçların rüzgarla gelen sesi bunlar bizi çok mutlu etti. Bize bu mutluluğu yaşatan ve maddi manevi destekte bulunan Cebrail Ağabeyimize ve herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.