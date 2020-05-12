Gurbetçi Şaban filminin oyuncuları kim? Gurbetçi Şaban nerede çekildi?

Almanya'da yaşayan Türkler'in yaşam koşullarını ve hayat biçimlerini ele alınan filmde Kemal Sunal başrol oyuncusudur. Kartal Tibet'in kaleme aldığı film bu akşam Star'da ekrana gelecek.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Köyde işi olmayan Şaban para kazanmak için Almanya'ya gurbetçi olarak gider. Kurnazlık peşinde olan Şaban'ın başına gelmeyen kalmaz. Kaza ve belalardan bazen şansı sayesinde bazen de zekası sayesinde bu olaylardan sağ salim çıkmayı bilir.

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