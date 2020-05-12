Gurbetçi Şaban filminin oyuncuları kim? Gurbetçi Şaban nerede çekildi?
İŞ sahibi olamayan Şaban iş sahibi olabilmek için Almanya'ya gider. Gittiği yerde birçok sorunla karşılaşan Şaban hayatta kalmayı başarmaya çalışır. Peki Gurbetçi Şaban filminin oyuncuları kim? Gurbetçi Şaban nerede çekildi? İşte detaylar..
Almanya'da yaşayan Türkler'in yaşam koşullarını ve hayat biçimlerini ele alınan filmde Kemal Sunal başrol oyuncusudur. Kartal Tibet'in kaleme aldığı film bu akşam Star'da ekrana gelecek.
GURBETÇİ ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Köyde işi olmayan Şaban para kazanmak için Almanya'ya gurbetçi olarak gider. Kurnazlık peşinde olan Şaban'ın başına gelmeyen kalmaz. Kaza ve belalardan bazen şansı sayesinde bazen de zekası sayesinde bu olaylardan sağ salim çıkmayı bilir.
OYUNCULAR
- Kemal Sunal
- Müge Akyamaç
- Yavuzer Çetinkaya
- Reha Yurdakul
- Baykal Kent
- Ferhan Tanseli
- Ayten Erman
- Akın Tunç Nuri Tuğ
- Ertem Göreç
- Can Sür
- Ferdi Akarnur,
- Özdemir Akın,
- Yılmaz Vural,
- Hüseyin Akıntunç
- Gaye Süzer
- Hayri Ramazanoğlu
- Toron Karacaoğlu
- Tijen Par
- Sadettin Erbil
- Levent Dönmez
- Gülen Kıpçak ve Timuçin Caymaz yer alıyor.
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