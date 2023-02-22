Gurjinder Singh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gurjinder Singh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gurjinder Singh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gurjinder Singh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gurjinder Singh 12 Nisan 1997 tarihinde Piraeus şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan,Hindistan uyrukludur.Gerçek adı da Γκούρτζιντερ Σινγκ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gurjinder Singh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC86 yapmaktadır. Gurjinder Singh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gurjinder Singh'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gurjinder Singh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gurjinder Singh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gurjinder Singh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gurjinder Singh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2017 yılında Platanias

9 Ocak 2019 yılında AEEK SYNKA

30 Haziran 2019 yılında Platanias

21 Ağustos 2019 yılında AEEK SYNKA

28 Temmuz 2020 yılında Ionikos Nikeas

1 Ağustos 2021 yılında Diagoras

21 Temmuz 2022 yılında Proodeftiki

Gurjinder Singh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gurjinder Singh şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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