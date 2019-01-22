Gürkan Hacır kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Biyografisi
Köşe yazılarıyla TV programlarında görüş ve fikirleriye, kulus haber bilgileriye adını duyuran gazeteci yazar Gürkan Hacır kimdi, nerelidir, kaç yaşındadır? Sizin için araştırdık. İşte Gürkan Hacır'ın hayat biyografisi.
1970 yılında Ankara'da doğdu. Ekonomi eğitimi aldı. Mesleğe Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nde muhasebeci olarak başladı. Yeni Harman dergisine hazırladığı röportaj ve dosyalarla medyada ilgi topladı. Yeni Harman'da Yalçın Küçük'le yaptığı söyleşiler, daha sonra SKYTURK'te 'Kalemler ve Kılıçlar' adlı bir programa dönüştü. Bir buçuk sezon sonra, programdan kendi isteğiyle ayrıldı ve 'Şimdiki Zaman' adlı programı sunmaya başladı. Yine SKYTURK'te 'Öteki Tanık' adlı bir televizyon belgeselini hazırladı. Halk TV'de 'Şimdiki Zaman' adlı programı yaptı.
2007 yılından beri belgesel yapımcılığı ile ilgilenmektedir. Yine kendisinin kurucusu olduğu Sahici Film, güncel konularda araştırma içerikli yapımlar ile aktif durumdadır.
Gürkan Hacır CNN TÜRK’te Hande Fıratın sunduuğu Gece Görüşü programınında konuk olarak yorum yapmaktadır,
ESERLERİ:
Efe Başvekil; Şükrü Saracoğlu'nun Romanı
Refleks; Önce Köşeler Gevşedi
Bizim Hep İnanmamızı İstediler Ma-Amin
BELGESEL
Haziran Yangını (2014)
Çoban Ateşi (2012)
Kökler (2011)
Poli (2009)
Efe Başvekil (2007)
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