Gürkan Hacır kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Biyografisi

1970 yılında Ankara'da doğdu. Ekonomi eğitimi aldı. Mesleğe Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nde muhasebeci olarak başladı. Yeni Harman dergisine hazırladığı röportaj ve dosyalarla medyada ilgi topladı. Yeni Harman'da Yalçın Küçük'le yaptığı söyleşiler, daha sonra SKYTURK'te 'Kalemler ve Kılıçlar' adlı bir programa dönüştü. Bir buçuk sezon sonra, programdan kendi isteğiyle ayrıldı ve 'Şimdiki Zaman' adlı programı sunmaya başladı. Yine SKYTURK'te 'Öteki Tanık' adlı bir televizyon belgeselini hazırladı. Halk TV'de 'Şimdiki Zaman' adlı programı yaptı.

2007 yılından beri belgesel yapımcılığı ile ilgilenmektedir. Yine kendisinin kurucusu olduğu Sahici Film, güncel konularda araştırma içerikli yapımlar ile aktif durumdadır.

Gürkan Hacır CNN TÜRK’te Hande Fıratın sunduuğu Gece Görüşü programınında konuk olarak yorum yapmaktadır,

ESERLERİ:

Efe Başvekil; Şükrü Saracoğlu'nun Romanı

Refleks; Önce Köşeler Gevşedi

Bizim Hep İnanmamızı İstediler Ma-Amin

BELGESEL

Haziran Yangını (2014)

Çoban Ateşi (2012)

Kökler (2011)

Poli (2009)

Efe Başvekil (2007)