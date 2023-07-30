Gürsel Tekin'den Önder Sav'a sert tepki: "insanlar kendi partisini ihbar etmez"

CHP eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın sözlerine çok sert tepki göstererek "Herkes istifa isteyebilir ama yargıyı tarif etmesi Sayın Sav’a yakışan bir tavır değildir, insanlar kendi partisini ihbar etmez" dedi.

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Gürsel Tekin'den Önder Sav'a sert tepki: "insanlar kendi partisini ihbar etmez"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Sav, "Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Hukuk neyse onun çerçevesinde olmak durumundayız." ifadelerini kullanmıştı.

"İNSANLAR KENDİ PARTİSİNİ İHBAR ETMEZ"

CHP'li Gürsel Tekin, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın sözlerine TV100'de katıldığı canlı yayında cevap verdi.

Tekin, ''Herkes istifa isteyebilir ama yargıyı tarif etmesi Sayın Sav’a yakışan bir tavır değildir, insanlar kendi partisini ihbar etmez" diyerek tepki gösterdi.

Gürsel Tekin'den Önder Sav'a sert tepki: "insanlar kendi partisini ihbar etmez"

Tekin şu ifadeleri kullandı;

"SAYIN SAV’A YAKIŞAN BİR TAVIR DEĞİLDİR"

Hukuken genel başkanın görevi bitmişse genel başkan yardımcısının bitmemesi olabilir mi böyle bir hukuksal sorun varsa, kaldı ki hiçbir hukuksal sorun yok, kurultay takvimi başlamıştır önümüzdeki günlerde büyük kurultay yapılacaktır. Herkes istifa isteyebilir ama yargıyı tarif etmesi Sayın Sav’a yakışan bir tavır değildir, insanlar kendi partisini ihbar etmez.

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