Gurur isminin anlamı nedir, Gurur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Gurur isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Gurur ismi ne demek, Gurur ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Gurur isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Gurur İsminin anlamı nedir? TDK Gurur anlamı:

Gurur ismi Türk Dil Kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim Kendini beğenme, büyüklenme, benlik, kibir:

"Aynı gururu, aynı gülünç itimadı aşkta da gösterirler." - Hüseyin Cahit Yalçın

2. isim Övünme:

"Vatana gözyaşı döktünse eğer / Varlığın bu yüksek gururu anlar" - Enis Behiç Koryürek

3. isim Kurum, çalım.

Gurur İsmi Kuranda geçiyor mu?

Gurur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir.

Gurur isminin kökeni:

Gurur ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak 883 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Gurur isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Gurur isminin rengi:

Kırmızı

Gurur ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Gurur isminin Harf Analizi Nedir ?

Gurur ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

G : Dirençli, zor hayat dersleri

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

Gurur isminin Numerolojisi Kaçtır?

Gurur ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G : 8

U : 25

R : 21

U : 25

R : 21

= 100 – Gurur İsminin Numeroloji Toplamı 100’dir.

Gurur isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Gurur ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Gurur isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 7 U: 3 R: 9 U: 3 R: 9 = 31

3 + 1 = 4 Kader sayısıdır

Gurur isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek için elinden geleni yapar. Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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