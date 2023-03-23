Gururlandıran anlar... İşte Türkiye'nin gururu Milli Muharip Uçak'ın yeni görüntüleri

Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli adımlarından biri olan Milli Muharip Uçak projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde HÜRJET'in piste çıkmasının ardından bu kez de Milli Muharip Uçak'ın yeni görüntüleri yayınlandı.

"BU GURUR HEPİMİZİN"

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Sn. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında ilk kez izlettiği bekâ projemiz Milli Muharip Uçak’ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık.Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun!"