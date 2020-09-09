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  3. Gururumuz Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın 11'inde!

Gururumuz Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın 11'inde!

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından oylanan Premier Lig yılın 11'inde, Çağlar Söyüncü'de yer aldı.

Gururumuz Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın 11'inde!

Premier Lig'e transfer olduğu günden bu yana adından söz ettirmeyi başaran milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, kariyerinin zirve noktasına ulaştı. Yıldız futbolcu, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından oylanan 2019-2020 sezonu yılın 11'ine seçilmeyi başardı. 

Savunmada görev yapan 24 yaşındaki Çağlar Söyüncü, 11'de Van Dijk ile birlikte savunma tandemini oluşturdu. 

Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne sezonun en iyi oyuncusu seçilirken, Liverpoollu Trent Alexander-Arnold en iyi genç oyuncu oldu.

Çağlar'ın da yer aldığı Premier Lig'de 2019-2020 sezonunda forma giyen en iyi ilk 11 şu şekilde:

Kaleci: Nick Pope (Burnley)

Defans: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk (Liverpool), Andrew Robertson (Liverpool)

Orta saha: Jordan Henderson (Liverpool), Kevin De Bruyne, David Silva (Manchester City)

Forvet: Sadio Mane (Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Jamie Vardy (Leicester City)

Onur Çelik
Spor Editörü


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