Guşa ne demek, TDK'ya göre Guşa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Guşa ne demek? Guşa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi guşa kelimesi. Peki guşa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre guşa nedir, guşa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GUŞA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Guşa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre guşa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Guatr

