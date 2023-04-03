Gustav Aabro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Aabro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Aabro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gustav Aabro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gustav Aabro 28 Haziran 2006 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gustav Aabro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U17 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gustav Aabro'nin Borussia Dortmund U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Gustav Aabro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/gustav.aa_?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Gustav Aabro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gustav Aabro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund U17
Gustav Aabro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gustav Aabro şuan Borussia Dortmund U17 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Lyngby BK, Borussia Dortmund
Gustav Aabro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Danimarka U17 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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