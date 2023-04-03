Gustav Fraulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Fraulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Fraulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gustav Fraulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gustav Fraulo 23 Mayıs 2005 tarihinde Odense şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gustav Leone Fraulo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gustav Fraulo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustav Fraulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gustav Fraulo'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Gustav Fraulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gustav Fraulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Midtjylland U19
Gustav Fraulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gustav Fraulo şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Odense KS
Gustav Fraulo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Danimarka U17 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.
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