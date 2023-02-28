Gustavo Aguilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Aguilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Aguilar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Aguilar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Aguilar 14 Aralık 1999 tarihinde Villarrica şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Ángel Aguilar Encina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Aguilar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Aguilar'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Aguilar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Aguilar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Aguilar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Aguilar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Libertad U23

1 Ocak 2021 yılında Tacuary FBC

31 Aralık 2021 yılında Libertad U23

1 Temmuz 2022 yılında Tacuary FBC

31 Aralık 2022 yılında Libertad U23

1 Ocak 2023 yılında Nacional

Gustavo Aguilar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Aguilar şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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