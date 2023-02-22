Gustavo Furtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Furtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Furtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Furtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Furtado 14 Şubat 2001 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Martins Furtado dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Furtado Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Gustavo Furtado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Furtado'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Furtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Furtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Furtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Furtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vitória SC S15

1 Temmuz 2016 yılında Guimarães U17

1 Kasım 2017 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Maria da Fonte

1 Temmuz 2021 yılında Trofense

27 Ağustos 2022 yılında Panathinaikos B

Gustavo Furtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Furtado şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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