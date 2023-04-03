Gustavo Mancha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Mancha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Mancha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gustavo Mancha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gustavo Mancha 25 Temmuz 2004 tarihinde Oliveira dos Brejinhos şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Teixeira Lopes da Conceição şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gustavo Mancha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Mancha, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Mancha'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.
Gustavo Mancha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gustavo Mancha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Palmeiras U20
Gustavo Mancha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gustavo Mancha şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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