Gustavo Mencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Mencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Mencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Mencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Mencia 5 Temmuz 1988 tarihinde Presidente Franco şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Ramón Mencia Ávalos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Mencia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Mencia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Mencia'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Mencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Mencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Mencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Mencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Libertad

1 Ocak 2008 yılında 3 de Febrero

1 Ocak 2009 yılında Luqueño

1 Ocak 2010 yılında Libertad

1 Ocak 2016 yılında Olimpia

1 Ocak 2017 yılında U. Concepción

4 Şubat 2020 yılında Antofagasta

27 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Sol de América

31 Ocak 2023 yılında Trinidense

Gustavo Mencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Mencia şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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