Gustavo Zenteno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Zenteno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Zenteno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gustavo Zenteno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gustavo Zenteno 22 Eylül 2002 tarihinde Puebla de Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Zenteno Leal şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gustavo Zenteno Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Pachuca Premier futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca Premier takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Zenteno'nin CF Pachuca Premier ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gustavo Zenteno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gustavo Zenteno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında BUAP Jugend
1 Temmuz 2018 yılında Pachuca II
1 Temmuz 2019 yılında Puebla FC U17
1 Ocak 2020 yılında Club León U17
1 Temmuz 2020 yılında Club León U20
1 Temmuz 2022 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2023 yılında Pachuca II
Gustavo Zenteno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gustavo Zenteno şuan CF Pachuca Premier takımında oynamakta ve 117 numaralı formayı giymektedir.
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