Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde güvercinleri beslemek için 4 katlı evin çatısına çıkan 19 yaşındaki Ercan Dinçer isimli genç çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Körfez ilçesi Yalı Mahallesi Koşu Sokak’ta meydana geldi.
Üç ay önce taşındıkları 4 katlı binanın çatı katında güvercin beslemeye başlayan 19 yaşındaki Ercan Dinçer, güvercinlere yem vermek için çatıya çıktı.
DENGESİNİ KAYBETTİ
Çatıda dengesini kaybeden Dinçer, odunluğun üzerine düştü. Düşmenin şiddetiyle odunluğun çatısı kırılmasının ardından Dinçer yere düştü. Mahalledeki vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında Dincer'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Polis, olay hakkında inceleme başlattı.
(İHA)