Güvercin Yetiştiricisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Güvercin Yetiştiricisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Güvercin Yetiştiricisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 6122.15
Meslek Adı : Güvercin Yetiştiricisi
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu : Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
Meslek Grubu : Hayvan Yetiştiricileri
Meslek Birim Grubu : Kümes Hayvanları Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Güvercin Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Güvercin Yetiştiricisi Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı mesleği için “4311.10” kod olarak kullanılır iken Astsubay Kıdemli Çavuş(Deniz Kuvvetleri) mesleği için “0210.15” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Güvercin Yetiştiricisi Meslek Kodu “6122.15” olarak belirlenmiştir.