Guy Badash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guy Badash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guy Badash kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guy Badash ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Guy Badash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guy Badash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guy Badash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guy Badash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guy Badash adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guy Badash Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guy Badash 24 Mayıs 1994 tarihinde Kfar Saba şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da גיא בדש şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guy Badash Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Guy Badash, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 27 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Guy Badash'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guy Badash Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guy Badash isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Guy Badash Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guy Badash futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında H. Kfar Saba

25 Ağustos 2016 yılında Ramat haSharon

30 Haziran 2017 yılında H. Kfar Saba

1 Temmuz 2017 yılında Hapoel Tel Aviv

25 Ocak 2018 yılında Beitar TA Ramla

30 Haziran 2019 yılında Hapoel Tel Aviv

11 Temmuz 2019 yılında Ness Ziona

31 Temmuz 2020 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2020 yılında H. Jerusalem

Guy Badash kimdir

Guy Badash Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guy Badash şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hapoel Kfar Saba

Guy Badash Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail takımında 24 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Guy Badash nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Mark Koszta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Koszta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Koszta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Koszta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Elias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Elias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Elias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Elias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Osama Khalaila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Khalaila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Osama Khalaila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Khalaila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nazir Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazir Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nazir Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazir Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi