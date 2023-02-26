Guy Badash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guy Badash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guy Badash adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guy Badash Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guy Badash 24 Mayıs 1994 tarihinde Kfar Saba şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da גיא בדש şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guy Badash Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Guy Badash, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 27 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Guy Badash'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guy Badash Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guy Badash isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guy Badash Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guy Badash futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında H. Kfar Saba

25 Ağustos 2016 yılında Ramat haSharon

30 Haziran 2017 yılında H. Kfar Saba

1 Temmuz 2017 yılında Hapoel Tel Aviv

25 Ocak 2018 yılında Beitar TA Ramla

30 Haziran 2019 yılında Hapoel Tel Aviv

11 Temmuz 2019 yılında Ness Ziona

31 Temmuz 2020 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2020 yılında H. Jerusalem

Guy Badash Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guy Badash şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Guy Badash Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Kfar Saba

İsrail takımında 24 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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