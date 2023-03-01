Guy Norton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guy Norton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guy Norton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Guy Norton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Guy Norton {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Guy Norton Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Guy Norton'nin Chelmsford City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Guy Norton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Guy Norton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Chelmsford
12 Ağustos 2022 yılında Hullbridge
Guy Norton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Guy Norton şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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