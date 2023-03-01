Guy Norton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guy Norton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Guy Norton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guy Norton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.