Guy Reteno Elekana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guy Reteno Elekana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guy Reteno Elekana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guy Reteno Elekana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guy Reteno Elekana 25 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gabon uyrukludur.Gerçek adı da Guy Reteno Elekana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guy Reteno Elekana Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kama Bang Enterprises & Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava B futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava B takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guy Reteno Elekana'nin FC Banik Ostrava B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guy Reteno Elekana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guy Reteno Elekana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guy Reteno Elekana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guy Reteno Elekana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Casa Pia U19

1 Temmuz 2015 yılında ESC Longueau

9 Ekim 2017 yılında Otrokovice

8 Mart 2018 yılında SK Lisen

22 Temmuz 2021 yılında Blansko

31 Aralık 2021 yılında SK Lisen

14 Şubat 2022 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2022 yılında SK Lisen

10 Ocak 2023 yılında Ostrava B

Guy Reteno Elekana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guy Reteno Elekana şuan FC Banik Ostrava B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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