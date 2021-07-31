Güzel haber geldi! Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye, birçok ilde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son olarak Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dün Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yangın çıktığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.

MÜDAHALE GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA BAŞLADI

Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale edilmeye başladı. Kontrol altına alınan yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.