Güzel oyuncu Hande Erçel'in paylaşımındaki Kerem Bürsin detayı heyecanlandırdı! "Birbirinize sahip olduğunuz için çok şanslısınız..."

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in paylaşımının altına bir takipçisi tarafından yapılan yorum dikkat çekti.

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Güzel oyuncu Hande Erçel'in paylaşımındaki Kerem Bürsin detayı heyecanlandırdı! "Birbirinize sahip olduğunuz için çok şanslısınız..." 1

Güzel oyuncu Hande Erçel ve Sen Çal Kapımı adlı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin, dillere destan bir aşk yaşamış birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmışlardı.

Güzel oyuncu Hande Erçel'in paylaşımındaki Kerem Bürsin detayı heyecanlandırdı! "Birbirinize sahip olduğunuz için çok şanslısınız..." 2

Herkesin çok yakıştığı ikilinin ilişkisi parmakla gösteriliyor, herkes tarafından hayranlıkla takip ediliyordu.

Güzel oyuncu Hande Erçel'in paylaşımındaki Kerem Bürsin detayı heyecanlandırdı! "Birbirinize sahip olduğunuz için çok şanslısınız..." 3

Ayrılık haberlerinin ardından çok üzülen takipçileri, ikilinin hala barışacaklarını umut ederek hayran sayfalarından paylaşım yapmaya devam ediyor.

Güzel oyuncu Hande Erçel'in paylaşımındaki Kerem Bürsin detayı heyecanlandırdı! "Birbirinize sahip olduğunuz için çok şanslısınız..." 4

İlişkilerinin tekrar başlayacağına dair yeşil ışık yakmayan ikili, birbirleri hakkında arkadaşça açıklamalarda bulunmuştu.

Güzel oyuncu Hande Erçel'in paylaşımındaki Kerem Bürsin detayı heyecanlandırdı! "Birbirinize sahip olduğunuz için çok şanslısınız..." 5

Fakat takipçileri sosyal medya hesaplarından paylaşmış oldukları fotoğrafların altına halen ikili hakkında yorumlar yapıyor.

Güzel oyuncu Hande Erçel'in paylaşımındaki Kerem Bürsin detayı heyecanlandırdı! "Birbirinize sahip olduğunuz için çok şanslısınız..." 6

Son olarak, ailesi ile tatilde olan Hande Erçel'in fotoğraflarının altına yorum yapan onlarca takipçi, eski sevgilisi Kerem Bürsin'in hesabını etiketledi.

Güzel oyuncu Hande Erçel'in paylaşımındaki Kerem Bürsin detayı heyecanlandırdı! "Birbirinize sahip olduğunuz için çok şanslısınız..." 7

Aynı şekilde yorumlar, Kerem Bürsin'in paylaşımlarına da geliyor.

Güzel oyuncu Hande Erçel'in paylaşımındaki Kerem Bürsin detayı heyecanlandırdı! "Birbirinize sahip olduğunuz için çok şanslısınız..." 8

Güzel oyuncunun paylaşmış olduğu fotoğrafın altına yorum yapan yabancı bir hayranının, "Birbirinize sahip olduğunuz için çok şanslısınız" şeklinde yazması, dikkatleri üzerine çekti.

Güzel oyuncu Hande Erçel'in paylaşımındaki Kerem Bürsin detayı heyecanlandırdı! "Birbirinize sahip olduğunuz için çok şanslısınız..." 9
Güzel oyuncu Hande Erçel'in paylaşımındaki Kerem Bürsin detayı heyecanlandırdı! "Birbirinize sahip olduğunuz için çok şanslısınız..." 10
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