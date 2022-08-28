Güzel oyuncu Hande Erçel'in paylaşımındaki Kerem Bürsin detayı heyecanlandırdı! "Birbirinize sahip olduğunuz için çok şanslısınız..." Ünlü oyuncu Hande Erçel'in paylaşımının altına bir takipçisi tarafından yapılan yorum dikkat çekti.