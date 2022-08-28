Güzel oyuncu Hande Erçel'in paylaşımındaki Kerem Bürsin detayı heyecanlandırdı! "Birbirinize sahip olduğunuz için çok şanslısınız..."

Güzel oyuncu Hande Erçel ve Sen Çal Kapımı adlı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin, dillere destan bir aşk yaşamış birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmışlardı. Herkesin çok yakıştığı ikilinin ilişkisi parmakla gösteriliyor, herkes tarafından hayranlıkla takip ediliyordu. Ayrılık haberlerinin ardından çok üzülen takipçileri, ikilinin hala barışacaklarını umut ederek hayran sayfalarından paylaşım yapmaya devam ediyor. İlişkilerinin tekrar başlayacağına dair yeşil ışık yakmayan ikili, birbirleri hakkında arkadaşça açıklamalarda bulunmuştu. Fakat takipçileri sosyal medya hesaplarından paylaşmış oldukları fotoğrafların altına halen ikili hakkında yorumlar yapıyor. Son olarak, ailesi ile tatilde olan Hande Erçel'in fotoğraflarının altına yorum yapan onlarca takipçi, eski sevgilisi Kerem Bürsin'in hesabını etiketledi. Aynı şekilde yorumlar, Kerem Bürsin'in paylaşımlarına da geliyor. Güzel oyuncunun paylaşmış olduğu fotoğrafın altına yorum yapan yabancı bir hayranının, "Birbirinize sahip olduğunuz için çok şanslısınız" şeklinde yazması, dikkatleri üzerine çekti. İlgili Haberler Ünlü sanatçı İrem Derici'nin mini elbiseli karavan pozu göz kamaştırdı! Harika fiziği adeta düşman çatlattı! "Erik gibi hatun be" Yerli Dua Lipa'mız Zeynep Bastık'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor! Bu değişime inanamayacaksınız! Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan cüretkar poz! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı, sosyal medya alev aldı! "Resim atacağını bilseydik, çelik yelek giyerdik" Duy Beni dizisinde Ozan ve Ceyda'nın deniz sahnesini gören Hande Erçel'den özür diledi! "Kıyamet kopsun artık"