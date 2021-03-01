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Güzellik merkezine gitti güzelliğinden oldu!

Kahramanmaraş'ta gittiği güzellik merkezinde 'Flexcr Lazer' tedavisi uygulanan genç kadının gözünden kan geldi ve yüzü yandı. Güzellik merkezinden şikayetçi oldu.

Güzellik merkezine gitti güzelliğinden oldu!

40 yaşındaki Filiz Demet yüzündeki çiziklerin giderilmesi için Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesindeki bir güzellik merkezine gitti. Yüzüne ‘Flexcr Lazer’ tedavisi uygulanan kadının yüzü yandı, gözünden kan geldi.

Yapılan işlemin ardından yüzünde şişlikler ve morarmalar oluştuğunu söyleyen Demet, daha önce de iki güzellik merkezine gittiğini ve yanlış tedavi sonrası zor günler geçirdiğini söyledi. 

"ÇOK GÜZEL OLACAKSIN"

Üçüncü güzellik merkezine gitme sebebinin alnının ortasındaki çizik olduğunu ve onun dolgusu için gittiğini belirten Demet, güzellik merkezi çalışanları tarafından dolgunun kalıcı çözüm olmayacağını ve 6 ay sonra yine gideceğini söyleyip merkezlerinde bir kampanyanın olduğunu onu yaptırmasını önerdiklerini söyledi. Genç kadın işlemin ne olduğunu sormasına rağmen söylemediklerini ve işleme başladıklarını iddia etti. Demet, "Masaya yattım ve korktuğumu söyledim. O da bana, ‘korkma bebeğim’ dedi ve ilahiler açtı. ‘Evrene güzel mesajlar gönderelim sen çok güzel olacaksın’ dedi ve uyuşturdu." şeklinde açıklama yaptı.

Güzellik merkezine gitti güzelliğinden oldu! 

GÜZELLİK SALONU DEĞİL KASAP

İşlem sırasında bir şey hissetmediğini söyleyen Demet, sonrasında canının çok yandığını ve ağrıları uzun süre çektiğini söyledi. Kahramanmaraş’ta güzellik salonlarının kasap gibi çalıştığını söyleyen Demet, "Kadınlara söylüyorum güzellik salonlarına gitmeyin onlar kasap." diyerek tüm kadınları uyardı.

Sabaha kadar uyuyamayıp ilaç kullandığını söyleyen genç kadın, kalktığında gözünden kan geldiğini ve yüzünün yoğun bir tabakayla kaplandığını söyledi. Arkadaşından yardım isteyerek acile gidip tedavi altına alınan Demet, mahkemeye başvurduğunu açıkladı.

Güzellik merkezine gitti güzelliğinden oldu!Güzellik merkezine gitti güzelliğinden oldu!

Güzellik merkezine gitti güzelliğinden oldu!

 

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