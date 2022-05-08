Güzellik tartışmasının sonu kötü bitti! "Ben ondan daha güzelim diye oldu"

Geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olayda iki elti arasındaki tartışmanın sonu kötü bitti. Tartışmada Sevtap G. elindeki silahı eltisi Ece Erdoğan'ın ağzına sokarak ateş eti. Olayda ağır yaralanan Ece Erdoğan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sevtap G. olay yerinden kaçtı. Hastanede ameliyata alınan yaralı, hayati tehlikesini atlattı.

"BULARIN HEPSİ BEN GÜZELİM DİYE OLDU"

Hastanede polis ekiplerine, "Bunların hepsi ben güzelim diye oldu. Hem beni kıskanıyor hem de öldürmek istedi. Bana küfür ve hakaret ederek silah çekti. Silahı almak istediğimde ateş açtı. Kurşun yanağıma saplandı. Bana kıskandığı için sürekli bana saldırıyordu." şeklinde ifade verdi.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrası olayda kullanılan tabancayı buldu. Olaydan sonra kaçan Sevtap G. ise İstanbul Kağıthane'de polis ekiplerince yakalandı. Emniyette verdiği ifadenin ardından 'kasten adam yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.