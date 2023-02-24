Gyorgy Hursan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyorgy Hursan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gyorgy Hursan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gyorgy Hursan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gyorgy Hursan 5 Şubat 1997 tarihinde Gyula şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gyorgy Hursan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Gyorgy Hursan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gyorgy Hursan'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gyorgy Hursan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gyorgy Hursan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gyorgy Hursan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gyorgy Hursan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Békéscsaba U17

1 Ocak 2013 yılında Békéscsaba U19

4 Eylül 2013 yılında Puskás AFC U19

1 Eylül 2014 yılında Békéscsaba U19

13 Şubat 2015 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2016 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2017 yılında 1860 München

15 Şubat 2018 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2019 yılında 1860 München

1 Temmuz 2019 yılında Békéscsaba

13 Temmuz 2021 yılında Pécsi MFC

1 Temmuz 2022 yılında Haladás

10 Şubat 2023 yılında Szentlőrinc SE

30 Haziran 2023 yılında Haladás

Gyorgy Hursan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gyorgy Hursan şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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