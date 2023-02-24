Gytis Paulauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gytis Paulauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gytis Paulauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gytis Paulauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gytis Paulauskas 27 Eylül 1999 tarihinde Vilnius şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gytis Paulauskas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC7 yapmaktadır. Gytis Paulauskas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gytis Paulauskas'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gytis Paulauskas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gpaul_k/

Gytis Paulauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gytis Paulauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gytis Paulauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gytis Paulauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Zalgiris B

1 Eylül 2017 yılında Vytis Vilnius

2 Mart 2020 yılında Riteriai

16 Ocak 2023 yılında KF Egnatia

Gytis Paulauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gytis Paulauskas şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Gytis Paulauskas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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