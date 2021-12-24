GZT Giresunspor – Atakaş Hatayspor maçı canlı izle | Giresunspor - Hatayspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında GZT Giresunspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için GZT Giresunspor – Atakaş Hatayspor maçı canlı izle | Giresunspor - Hatayspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda GZT Giresunspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek ve takip etmek isteyenler için GZT Giresunspor – Atakaş Hatayspor maçı canlı izle | Giresunspor - Hatayspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
GZT GİRESUNSPOR – ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında GZT Giresunspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Çotanak Stadyumu’nda saat 16.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Ali Ögel ve Murat Altan yapıyor.
GZT GİRESUNSPOR – ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE
GİRESUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında GZT Giresunspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maç, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
GİRESUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
GİRESUNSPOR - HATAYSPOR İLK 11
GİRESUNSPOR İLK 11
34. OKAN KOCUK
2. MAMADOU DIARRA
5. ZEKİ YAVRU
7. SERGIO ANTONIO DA LUZ JUNIOR
8. HAMIDOU TRAORE
11. IBRAHIMA BALDE
16. AZİZ ERALTAY
18. FOUSSENI DIABATE
24. FLAVIO MEDEIROS DA SILVA
25. ALEXIS RAFAEL PEREZ FONTANILLA
93. MAGOMED SHAPI SULEYMANOV
Yedekler
1. ONURCAN PİRİ
6. JEOY MATHİJS PELUPESSY
10. SOULEYMANE DOUKARA
17. MEHMET UMUT NAYİR
19. JOSEPH WILLIAM CHAMPNESS
26. EMRE TAŞDEMİR
35. SERGEN PİÇİNCİOL
77. HAYRULLAH BİLAZER
80. ÇEKDAR ORHAN
85. FATİH YILMAZ
Teknik Sorumlu
HAKAN KELEŞ
HATAYSPOR İLK 11
1. MUNIR MOHAND MOHAMEDI
5. ISAAC SACKEY
53. BURAK ÖKSÜZ
90. STRAHIL VENKOV POPOV
6. SIMON AUGUSTIN FALETTE
4. ONUR ERGÜN
77. SADIK BAŞ
17. ADAMA TRAORE
7. RUBEN TIAGO RODRIGUES RIBEIRO
25. AYOUB EL KAABİ
92. MAME BIRAM DIOUF
Yedekler
31. ABDULLAH YİĞİTER
33. YAVUZ BUĞRA BOYAR
87. EREN FANSA
73. OSMAN CAN GÜLERYÜZ
61. BÜLENT CEVAHİR
95. DYLAN CYPRİEN SAINT LOUIS
20. MOHAMMED KESSELLY KAMARA
19. MUHAMMED MERT
11. SABA LOBJANIDZE
99. BERTUĞ ÖZGÜR YILDIRIM
Teknik Sorumlu
ÖMER ERDOĞAN