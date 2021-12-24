Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda GZT Giresunspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek ve takip etmek isteyenler için GZT Giresunspor – Atakaş Hatayspor maçı canlı izle | Giresunspor - Hatayspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

GZT GİRESUNSPOR – ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında GZT Giresunspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Çotanak Stadyumu’nda saat 16.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Ali Ögel ve Murat Altan yapıyor.

GZT GİRESUNSPOR – ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

GİRESUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında GZT Giresunspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maç, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GİRESUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GİRESUNSPOR - HATAYSPOR İLK 11

GİRESUNSPOR İLK 11

34. OKAN KOCUK

2. MAMADOU DIARRA

5. ZEKİ YAVRU

7. SERGIO ANTONIO DA LUZ JUNIOR

8. HAMIDOU TRAORE

11. IBRAHIMA BALDE

16. AZİZ ERALTAY

18. FOUSSENI DIABATE

24. FLAVIO MEDEIROS DA SILVA

25. ALEXIS RAFAEL PEREZ FONTANILLA

93. MAGOMED SHAPI SULEYMANOV

Yedekler

1. ONURCAN PİRİ

6. JEOY MATHİJS PELUPESSY

10. SOULEYMANE DOUKARA

17. MEHMET UMUT NAYİR

19. JOSEPH WILLIAM CHAMPNESS

26. EMRE TAŞDEMİR

35. SERGEN PİÇİNCİOL

77. HAYRULLAH BİLAZER

80. ÇEKDAR ORHAN

85. FATİH YILMAZ

Teknik Sorumlu

HAKAN KELEŞ

HATAYSPOR İLK 11



1. MUNIR MOHAND MOHAMEDI

5. ISAAC SACKEY

53. BURAK ÖKSÜZ

90. STRAHIL VENKOV POPOV

6. SIMON AUGUSTIN FALETTE

4. ONUR ERGÜN

77. SADIK BAŞ

17. ADAMA TRAORE

7. RUBEN TIAGO RODRIGUES RIBEIRO

25. AYOUB EL KAABİ

92. MAME BIRAM DIOUF

Yedekler

31. ABDULLAH YİĞİTER

33. YAVUZ BUĞRA BOYAR

87. EREN FANSA

73. OSMAN CAN GÜLERYÜZ

61. BÜLENT CEVAHİR

95. DYLAN CYPRİEN SAINT LOUIS

20. MOHAMMED KESSELLY KAMARA

19. MUHAMMED MERT

11. SABA LOBJANIDZE

99. BERTUĞ ÖZGÜR YILDIRIM

Teknik Sorumlu

ÖMER ERDOĞAN