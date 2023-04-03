Ha Neul Jo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ha Neul Jo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ha Neul Jo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ha Neul Jo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ha Neul Jo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ha Neul Jo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ha Neul Jo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ha Neul Jo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ha Neul Jo 28 Temmuz 2002 tarihinde Jeju, Jeju şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 조하늘 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ha Neul Jo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football2Football yapmaktadır. Ha Neul Jo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ha Neul Jo'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ha Neul Jo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/h.a._neul/

Ha Neul Joboyu ve yaşı kaç

Ha Neul Jo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ha Neul Jo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ha Neul Jo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ha Neul Jo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Seogwipo HS

1 Ocak 2021 yılında Kwangwoon Univ.

25 Ocak 2023 yılında Hannover 96 II

Ha Neul Jo kimdir

Ha Neul Jo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ha Neul Jo şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeju Oedo Elementary School (2011-2014), Jeju United (2015-2017), Seogwipo High School (2018-2020), Kwangwoon University (2021-2022)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ha Neul Jo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Dmitriy Pivunchikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Pivunchikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmitriy Pivunchikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Pivunchikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ziad Karim Fadi El Jaouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziad Karim Fadi El Jaouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ziad Karim Fadi El Jaouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziad Karim Fadi El Jaouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Borna Buljan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borna Buljan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Borna Buljan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borna Buljan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amel Hadzimujovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amel Hadzimujovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amel Hadzimujovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amel Hadzimujovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor