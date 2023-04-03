Ha Neul Jo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ha Neul Jo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ha Neul Jo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ha Neul Jo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ha Neul Jo 28 Temmuz 2002 tarihinde Jeju, Jeju şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 조하늘 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ha Neul Jo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football2Football yapmaktadır. Ha Neul Jo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ha Neul Jo'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ha Neul Jo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/h.a._neul/

Ha Neul Jo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ha Neul Jo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ha Neul Jo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ha Neul Jo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Seogwipo HS

1 Ocak 2021 yılında Kwangwoon Univ.

25 Ocak 2023 yılında Hannover 96 II

Ha Neul Jo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ha Neul Jo şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Jeju Oedo Elementary School (2011-2014), Jeju United (2015-2017), Seogwipo High School (2018-2020), Kwangwoon University (2021-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.