Haaretz gazetesinden çok konuşulacak iddia! Müzik festivalindeki İsraillileri Hamas değil İsrailli polislerinin vurduğu ortaya çıktı

İsrail'in Haaretz Gazetesi, haberi bir polis kaynağına dayandırdığı habere göre İsrail'in Hamasın 7 Kasım'da düzenledi "Kasırga Tufanı" saldırısında müzik festivalinde İsrailli sivilleri öldürdüğü Propagandası yalan çıkarak festivaldeki kişileri İsrailli polislerin helikopterlerden açılan ateşle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

YAYINLAMA
Google News

İsrail, 7 Ekim saldırılarına ilişkin pek çok açıklama yaptı. Ancak festival alanında neler olduğu sorusu hala merak konusu...

Haaretz Gazetesi, haberi bir polis kaynağına dayandırdı. Haberde 7 Ekim'de İsrail'e ait helikopterlerin festival alanındakilere ateş açtığı iddia edildi.

HAARETZ GAZETESİNDEN ÇARPICI İDDİA!

Hamaslıların sorgu kayıtlarına ve polisin olayla ilgili soruşturmasına dayanan üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesinde, Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen müzik festivali hakkında Hamas'ın önceden bilgi sahibi olmadığı belirtildi.

İsrailli Yedioth Ahronoth Gazetesi de benzer bir haber yapmıştı

Yedioth Ahranoth gazetesi de daha önce İsrail helikopterlerinin festival alanına rastgele ateş açtığını yazmıştı.

İsrail ordusunun müdahale sırasında yaşadığı duruma ilişkin haberde şu iddiaya yer verilmişti:

"Hamas teröristleri kalabalığın arasına yavaşça karışmaları ve ne olursa olsun kıpırdamamaları yönünde talimat aldı. Böylelikle hava kuvvetlerini aşağıdakilerin İsrailli olduğuna inandırmaya çalıştılar. Bu aldatmaca, Apache helikopterleri tüm kısıtlamalardan kurtulmak zorunda kalana kadar bir süre işe yaradı. Pilotlar kimin terörist kimin İsrailli olduğunu ayırmanın zor olduğunu anlayınca saat 09.00 sıralarında bazıları üstlerinden izin almadan bağımsız olarak teröristlere karşı top mermisi kullanmaya karar verdi."

İsrail medyasından çarpıcı iddia: 7 Ekim'de festival alanına İsrail helikopteri ateş açtı

isr1.jpg

"Hamas'ın elinde böyle silahlar yok"

Amerikan Associated Press Haber Ajansı'nın yayımladığı görüntüler de iddiayı destekler nitelikte. Araçlarda ağır hasar olduğu net olarak görülebiliyor. Bu zararın helikopter füzeleri ile verilmiş olduğu, Hamas'ın elinde böyle bir silah olmadığı yorumları yapılıyor.

Helikopterlerin Hamas üyelerini engellemeye çalıştığı esnada sivilleri vurduğu belirtilmiş, o anlara ilişkin görüntüler de paylaşılmıştı.

Sağ kurtulan İsrailli de yönetimi suçladı

Daha önce festival saldırısından sağ kurtulan bir İsrailli de Tel Aviv yönetimini suçlamıştı. İfadesinde, tankların sivillerin üzerine ateş açtığını beyan etmişti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Pallada" gemisinden yardım çığlıkları yükseldi! işte o görüntüler!
"Pallada" gemisinden yardım çığlıkları yükseldi! işte o görüntüler!
Fahrettin Koca, Gazze’den 61 hastanın daha Türkiye’ye getirileceğini açıkladı
Fahrettin Koca, Gazze’den 61 hastanın daha Türkiye’ye getirileceğini açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze resti: 'Kuşatmayı kırmak için başka yollarda var'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze resti: 'Kuşatmayı kırmak için başka yollarda var'
Başkan Erdoğan'ın Almanya'da İsrail'e çok sert tepki göstermesi dünyada büyük yankı buldu! Scholz, Netanyahu'yla acil görüşme yaptı
Başkan Erdoğan'ın Almanya'da İsrail'e çok sert tepki göstermesi dünyada büyük yankı buldu! Scholz, Netanyahu'yla acil görüşme yaptı
Son Haberler
Pendik Belediyesi, öğretmenlerini doğa kampında ağırladı
Pendik Belediyesi, öğretmenlerini doğa kampında ağırladı
Haaretz gazetesinden çok konuşulacak iddia! Müzik festivalindeki İsraillileri Hamas değil İsrailli polislerinin vurduğu ortaya çıktı
Haaretz gazetesinden çok konuşulacak iddia! Müzik festivalindeki İsraillileri Hamas değil İsrailli polislerinin vurduğu ortaya çıktı
Antalya’da gece alkol alıp eğlenen gencin sabah ölüsü bulundu!
Antalya’da gece alkol alıp eğlenen gencin sabah ölüsü bulundu!
Film gibi olay! Batman'a gidecek yolcular yanlışlıkla Amsterdam uçağına bindirildi, olanlar oldu!
Film gibi olay! Batman'a gidecek yolcular yanlışlıkla Amsterdam uçağına bindirildi, olanlar oldu!
X'in sahibi Elon Musk'tan insanlık dersi! Gazze'deki İsrail soykırımını savunan herkesi X'ten uzaklaştırdı
X'in sahibi Elon Musk'tan insanlık dersi! Gazze'deki İsrail soykırımını savunan herkesi X'ten uzaklaştırdı
Haluk Görgün'den Başkan Erdoğan'ın savaş uçağı restine destek geldi: 'Dünyanın en iyisini geliştirmek boynumuzun borcudur'
Haluk Görgün'den Başkan Erdoğan'ın savaş uçağı restine destek geldi: 'Dünyanın en iyisini geliştirmek boynumuzun borcudur'
Çok Okunanlar
Altında son durum ne, Gram altı, çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, Gram altı, çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları
Kenan Yıldız Milli takıma nasıl kazandırıldı? Genç yıldızı A milli takıma kazandıran hocalarından çok konuşulacak açıklamalar!
Kenan Yıldız Milli takıma nasıl kazandırıldı? Genç yıldızı A milli takıma kazandıran hocalarından çok konuşulacak açıklamalar!
Sosyal medya fenomeni olan Nevra Bilem'in skandal paylaşımı ortaya çıktı! 'Ramazanda bolca dua et o para seni bulur'
Sosyal medya fenomeni olan Nevra Bilem'in skandal paylaşımı ortaya çıktı! 'Ramazanda bolca dua et o para seni bulur'
Zonguldak'ta Fırtına nedeniyle Türk kargo gemisi battı 12 kişilik mürettebattan haber alınamıyor
Zonguldak'ta Fırtına nedeniyle Türk kargo gemisi battı 12 kişilik mürettebattan haber alınamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu açıklaması: 'Bu bedel ödenecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu açıklaması: 'Bu bedel ödenecek'
Hava sıcaklığı -12 dereceye düştü! Kış turizminin vazgeçilmezi Uludağ’da kar yağışı başladı
Hava sıcaklığı -12 dereceye düştü! Kış turizminin vazgeçilmezi Uludağ’da kar yağışı başladı
Yorumlananlar
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!