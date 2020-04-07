Son dönemlerin en çok konuşulan konulardan biri olan HAARP projesinin çeşitli doğal afetleri meydana getirdiği söylenmektedir. ABD tarafından bu konu ile alakalı henüz bir açıklama yapılmazken, HAARP projesi ise bu süreçte her geçen gün esrarengizliğini daha da korumaktadır.

Peki, HAARP nedir? HAARP projesi hakkında tüm detaylar

HAARP NEDİR?

Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı (İngilizce: High Frequency Active Auroral Research Program) ya da kısaca HAARP, ABD Ordusu, ABD Donanması ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen İyonosfer'in özelliklerini ve davranışlarını araştırmak üzere Alaska'da sürdürülen çalışmadır.

İlk kez Sırp asıllı Amerikalı bilim adamı Nikola Tesla tarafından ortaya atılmış bir fikirdir.

HARP SİLAHI NEDİR?

HAARP silahı blinçli olarak deprem, tsunami, aşırı sıcaklar tektonik silahlı saldırı olarak nitelendiriliyor. Depremin silah olarak kullanılması fikri bazı ülkelerce kabul edilmese de bu teori hala tartışılıyor

HAARP PROJESİ'NİN ETKİLERİ NELER?

Yetkililere göre bunun amacı füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak, ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları vardır.

Amerikanın en ünlü jeofizikçilerinden birine göre ise bu teknoloji iklimleri değiştirmek, ozon tabakası ile oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç güce de sahiptir.

HAARP NE İŞE YARIYOR?

Sırp asıllı Ünlü Amerikalı mucit Nikola Tesla'nın temellerini kurmuş olduğu bir teknoloji. Sonrasında bunu geliştirmek de Amerika'ya kalmış. Günümüzde HAARP; ABD Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir çalışma. İçinde yaşadığımız zamanın en üstün "HARP" teknolojisi olarak da görebileceğimiz bu teknoloji, elektromanyetik sinyallerle çok büyük enerjileri kontrol etme mantığı üzerine kurulu.

Türkçe karşılığı Yüksek Frekans Aktif güneşsel Araştırma Programı olan bu sistem; yüksek enerjiler kullanarak aktif ve güçlü radyo dalgaları oluşturmakta.1997 yılında projenin son safhası tamamlandığında,3 milyar wattlık bir güçten fazla enerjiyi atmosferin üst katmanlarına yaymak için dizayn edilmiş güçlü bir verici inşa edilmişti.Proje dünyanın en büyük "iyonosfer ısıtıcısını" içeriyordu ve iyonosferin ısıtılması yoluyla VLF yani "çok düşük frekans" dalgaları üretilmekteydi. Bu amaçla" yüksek frekans bazlı bir radyo vericisi" kurulmuş ve 72 fit yüksekliğinde 180 kule inşa edilmişti.