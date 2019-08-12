Hababam Sınıfı Üç Buçuk filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Bugün hangi kanalda? Nerede ve kaç yılında çekildi ? soruları bu filmi bugün televizyon ekranlarında izleyenler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte yanıtları...

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Askеrliğini bitirеn şаmаtаcı Hababam Sınıfı yuvаsınа gеri dönеr. Bir türlü iflаh оlmаyаn sınıf, Çаmlıcа Lisеsi’nin müdür ve öğrеtmеnlеrini yеnidеn çilеdеn çıkаrmаk üzеrеdir. Okul müdürü Deli Bedri Hababam Sınıfı’nı bu kеz kеsin göndеrmеk niyеtindеdir. Karısı Deli Bedriye ve оğlu ile bеrаbеr оkulа tаşınır. Türlü numаrаlаrlа оnlаrdаn kurtulmaya kаrаrlıdır. Deli Bedriye’yi dе çоk gеçmеdеn düşmаnlаrı аrаsınа kаtаn Hababam Sınıfı’nı yeni sürprizlеr bеklеmеktеdir. Okul kоridоrlаrındа yeni bir kоvаlаmаcа bаşlаr. Kаdrоsunu yeni isimlеr kаtаrаk vаzgеçilmеz kаrаktеrlеri ile yоlunа dеvаm еdеn film, bu kеz kоrku ve kоmеdiyi аynı аndа yаşаtmаyı hеdеfliyоr.

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri), Seda Sayan (Bedriye),Şafak Sezer (Ercüment),Memet Ali Alabora (Matkap Emre), Peker Açıkalın (Psiko),Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan), Melih Ekener (Beberuhi), Kibariye (Müzik hocası Nuriye), Hakan Yılmaz (Feza) gibi usta oyuncuların yer alıyor.

HABABM SINIFI ÜÇ BUÇUK FİLMİ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Hababam Sınıfı Üç Buçuk bu akşam Fox Tv ekranlarında saat 20:00 yayınlanıyor

HABABAM SINIFI KİTABI HAKKINDA

Hababam Sınıfı, Rıfat Ilgaz'ın Dolmuş dergisinde yazmaya başladığı öykülerden bir bölümünü birleştirerek 1957 yılında kitaplaştırdığı eseridir.

Rıfat Ilgaz yazılarını o zamanlar Stepne takma adı ile yazmaktadır. Derginin adı Dolmuş olduğu için yolcu taşıyan binek araba anlamına geldiğinde, yedek parçalarından yedek lastik anlamına gelen stepne sözcüğünü bu nedenle kullanmıştır. Dergide olduğu gibi kitapta da yazar olarak Stepne takma adı kullanmıştır. Dergideki öykülerin ve kitabın yazarının Rıfat Ilgaz olduğu 6 Haziran 1957'de Dolmuş'ta yayımlanan Hababam Sınıfı'nın Muharriri başlıklı yazıda açıklanır. Derginin 11 Temmuz 1957'de yayınlanan 79. sayısında Hababam Sınıfı dizisinin bittiği şu şekilde duyurulur.

“ Mekteplerin tatile girmesi münasebetiyle Hababam Sınıfı dağılmış bulunuyor. Rıfat Ilgaz'ın büyük alaka gören bu eserin birinci kısmı, kitap halinde yayınlanmıştır. İkinci kitap hazırlanmaktadır. Yakında 'Dolmuş Mizah Yayınları' serisinden neşredileceğini okuyucularımıza müjdeleriz. „



Hababam Sınıfı öykülerinin bir kısmı ise Tan Basımevi tarafından 1959 yılında basılır. Kitabı Turhan Selçuk'un çizimleri süslemiştir. Rıfat Ilgaz artık ünü kendini aşan kitaba sahip çıkabilmek için adını kullanmaya başlar ancak zaman zaman Stepne'nin kendisi olduğuna inandırmakta zorluk çeker. Bu kitabın ardından seri "Hababam Sınıfı Baskında" (1972), "Hababam Sınıfı Uyanıyor (Öykü)" (1972), "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı " (1975), "Hababam Sınıfı İcraatın İçinde (roman)" (1987) kitapları ile devam eder.

Hababam Sınıfı filmlerinden önce Beyoğlu Küçük Sahne'de 1966'da Zeki Alasya, Metin Akpınar, Ercan Yazgan, Ahmet Gülhan ve Suzan Uztan, Ali Yalaz, Ulvi Uraz ve Zihni Küçümen gibi zengin bir oyuncu kadrosundan oluşan Ulvi Uraz Tiyatro Topluluğu'nca sahneye konur. 1974'te ilk filmi çekilen Hababam Sınıfı o güne dek görülmemiş bir başarı gösterir ve altı filmi daha çekilir.

2006 Kasım ayında Çınar Yayınları tarafından Hababam Sınıfı kitabının ilk basımının 50. yıldönümü için özel baskısı 2000 adet yayımlanmıştır.