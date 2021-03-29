Hababam Sınıfı'nın usta oyuncusu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti
Türk televizyonlarının unutulmayan filmi Hababam Sınıfı serisinin usta oyuncusu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti.
Hababam Sınıfı serisinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Münir Özkul gibi usta oyuncularla rol alan Fazıl Ender Uzun 69 yaşında hayatını kaybetti. 1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan Uzun geçtiğimiz gün hayata gözlerini yumdu.
Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.