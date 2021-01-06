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Haber Global kanalının sahibi Elnur Abdullayev kimdir? Nereli ? Kaç yaşında?

Bir süredir Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalı Haber Global'in sahibi olan Elnur Abdullayev merak ediliyor. Peki Haber Global kanalının sahibi Elnur Abdullayev kimdir? Nereli ? Kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

Haber Global kanalının sahibi Elnur Abdullayev kimdir? Nereli ? Kaç yaşında?

2018'de yayın hayatına başlayan Haber Global  isimli kanalın sahibi olan Elnur Abdullayev'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Haber Global kanalının sahibi Elnur Abdullayev kimdir? Nereli ? Kaç yaşında? Merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

ELNUR ABDULLAYEV KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

16 Şubat 1986 doğumlu Azeri kökenli iş insanıdır. 34 yaşındaki Abdullayev, Azerbaycan sermayeli Global Medya Group A.Ş.’ye ait haber kanalı Haber Global'in yönetim kurulu başkanı aynı zamanda sahibidir. 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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