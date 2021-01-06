2018'de yayın hayatına başlayan Haber Global isimli kanalın sahibi olan Elnur Abdullayev'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Haber Global kanalının sahibi Elnur Abdullayev kimdir? Nereli ? Kaç yaşında? Merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

ELNUR ABDULLAYEV KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

16 Şubat 1986 doğumlu Azeri kökenli iş insanıdır. 34 yaşındaki Abdullayev, Azerbaycan sermayeli Global Medya Group A.Ş.’ye ait haber kanalı Haber Global'in yönetim kurulu başkanı aynı zamanda sahibidir.