Birçok kanalda muhabir, sunucu olarak görev yapan ve programlar sunan İrem Sansak, Haber Global ekranlarında boy gösteriyor. Bu kapsamda Sansak'ın eğitim durumu, hayatı ve çalıştığı yerler merak ediliyor. Bizlerde en çok merak edilen Haber Global sunucusu İrem Sansak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına yanıt verdik. İşte merak edilen soruların cevapları...

HABER GLOBAL SUNUCUSU İREM SANSAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Kafkas göçmeni olan İrem Sansak, 26 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Lise eğitimini Tuncay Azaphan Anadolu İletişim Meslek Lisesi’nde ‘Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık’ bölümünde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi’nde başladığı ‘Radyo ve Televizyon Yayıncılığı’ bölümünü 2008 yılında başarıyla bitirdi.

‘Sinema ve Televizyon’ eğitimine devam ettiği ‘Kocaeli Üniversitesi’nden derece ve ‘Onur Belgesi’ ile mezun oldu.

Lisans sonrasında yine ‘Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 2 yıl boyunca ‘Pedagojik Formasyon’ aldı.

‘Pedagoji’ eğitimini Kocaeli’de bir ortaokulda stajyer öğretmenlik yaparak tamamladı. Öğretmenlik yaptığı 1 yıl boyunca 8’inci sınıf öğrencilerine ‘Medya Okuryazarlığı’ dersleri verdi.

2004 yılında TGRT program biriminde ilk görevine başlayan İrem Sansak kariyerine sırası ile FOX Haber, ATV Haber ve A Haber’le devam etti.

‘Dış Haberler’ servisinde başlayan ATV Haber yolculuğunu canlı yayın/saha muhabirliği takip etti.

Bu dönemde ‘ATV Ana Haber’den hemen önce yayınlanan ‘Haber Önü 5 Dakika’ programını hazırladı ve sundu.

A Haber’de yayınlanan ‘Mutfaktayız’ isimli yemek programının da hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlendi. Türk ve Dünya mutfağının seçkin lezzetlerini alanında başarılı şeflerle anlatıp renkli bir programa imza attı.

TRT eski spikeri Rana Elik’ten diksiyon dersi alan İrem Sansak ekran önü eğitimlerine Can Gürzap ve Arsen Gürzap’ın sahibi olduğu ‘Dialog Anlatım İletişim’de diksiyon, sunuculuk ve spikerlik dersleriyle devam etti. Burada yine hem televizyon sektörünün hem de tiyatro ve sinemanın önemli isimlerinden dersler aldı.

Çocukluğunda başladığı klasik bale eğitimine modern dansla devam etti. Aynı dönemde tiyatro eğitimleri de aldı ve 4 yıl boyunca pek çok oyunda sahne aldı.

33 yaşındaki İrem Sansak, Ekim 2020 itibariyle Haber Global ekranlarında izleyiciyle buluşmaktadır. Sansak hafta sonu haber kuşağını sunmaktadır.

Kaynak: Bölge Gündem, Haber Global.