Haberi duyan oraya koştu! Evlendirme dairesi önünde nikah günü kuyruğu

Pandemi süreci ile birlikte toplu etkinlik ve organizasyonların yasaklanmasıyla düğün ve nikahlar da ertelenmişti. Evlilik hazırlığı yapan çiftler düğün ve nikah yasaklarının kalkmasını bekliyordu. 31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile alınan kararlar sonrasında kademeli normalleşmede ikinci evrenin başladığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kademeli normalleşme kararları sonrasında sabahın erken saatlerinden itibaren evlendirme daireleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Nikah tarihi almak isteyen ya da aldığı nikah gününü değiştirmek isteyen evlilik hayali kuran çiftler evlendirme dairelerine akın etti.

KUYRUK SABAH 06.30'DA BAŞLADI

Nikah törenleri önündeki engelin kalkmasıyla evlilik hazırlığındaki çiftler günün ilk ışıkları ile birlikte nikah günü için harekete geçti. Avcılar Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi’nin önüne saat 06.30’dan itibaren gelen çiftler, kuyruk oluşturdu. Karışıklık çıkmaması için çiftlere numara verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Nikah Memuru Şefi Destegül Koçak, yoğunluğu bekledikleri için mesaiye 1.5 saat erken başladıklarını söyleyerek, 1 saatte 30 başvuru aldıklarını kaydetti.

Koçak, kısıtlı salon ve evlendirme memuru bulunduğunu, başvuruların büyük bölümüne istenen tarihleri veremeyeceklerini ifade ederken, sıra bekleyen çiftler, uzun süredir normalleşmeyi beklediklerini ve umutla nikah tarihi almaya çalıştıklarını söylediler.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE KARARLARI

Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi kapsamında açıklanan kararlarda merak edilen noktalara açıklık getirildi. Genelgede şu ifadelere yer verildi;

"Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;

- Açık alanlarda;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,

Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,

Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,

Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;

Kişi başı asgari 6 m² alan bırakılması,

Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.

Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m² alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.

Nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir."



