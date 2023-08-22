Haberleri gören hırsız insafa geldi! Çaldığı cep telefonunu geri getirdi!

Edirne'de camide bir vatandaşın namaz kıldığı esnada yanındaki kişi tarafından çalınan telefonu, 3 gün sonra caminin kapısına geri getirildi. Yapılan haber sonrası hırsızın ya vicdanının sızladığını ya da durumuna acıyıp getirdiğini belirten 79 yaşındaki Abbas Ulgen, telefonunun eski olduğunu ancak telefonda kayıtlı numaraların çok önemli olduğunu söyledi.

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Haberleri gören hırsız insafa geldi! Çaldığı cep telefonunu geri getirdi!

Edirne'de camide bir vatandaşın namaz kıldığı esnada yanındaki kişi tarafından çalınan telefonu, 3 gün sonra caminin kapısına bırakıldı. Telefonu çalınan vatandaş ise hırsıza seslenerek, "Paraya ihtiyacı varsa gelsin" dedi.

Geçtiğimiz hafta Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bulunan Lari Camii'nde cuma namazı sonrasında telefonunu çalınan 79 yaşındaki Abbas Ülgen'in telefonu geri getirildi.

Yapılan haberler sonrası camiye getirilen telefon, cami içerisindeki köşede bulunan poşete bırakıldı. Poşetteki telefonu akşam namazı kıldırmak için gelen cami görevlileri tarafından bulunarak Abbas Ülgen'e ulaştırdı.

Yapılan haber sonrası hırsızın ya vicdanının sızladığını ya da durumuna acıyıp getirdiğini belirten Abbas Ulgen, telefonunun eski olduğunu ancak telefonda kayıtlı numaraların çok önemli olduğunu söyledi.

"Vicdanı kaldırmadı"

Telefonda ailesinin fotoğraflarının olduğunu ve çok üzgün olduğunu anlatan Ulgen, "Hırsızın ya vicdanı kaldırmadı benim gibi yaşlı bir adamın telefonunu aldığı için ya da gerçekten para etmediğini gördüğü için geriye getirdi. Ben yine sözümün arkasındayım, paraya ihtiyacı var ise ben bu köşedeki kahvede hep oturuyorum. Gelsin desin benim paraya ihtiyacım var. Vallahi geri çıkartıp para vereceğim. Ben sözümün arkasındayım. Benim canlarımın, hemşehrilerimin, herkesin numaraları, hatıra fotoğrafları var, ben bunları nasıl unutayım? Aklıma gelince bakıyorum o fotoğraflara. Torunlarımın fotoğrafları var, o resimler benim her şeyim" dedi.

Ulgen, şikâyetçi olmayacağını da ifade etti.

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