Haberleşme Görevlisi/Haberci, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 9621.06

Meslek Adı : Haberleşme Görevlisi/Haberci

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu : Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Kuryeler, Paket Dağıtıcıları Ve Bavul Taşıyıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yaza

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Posta servisi gönderilerini, telgrafları, belli ağırlıktaki kolileri ve diğer mesajları alıcılarına adreslerinde teslim eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Haberci işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dağıtımını yapacağı acele posta servisi gönderilerini, ekspres, özel-ulak, taahhütlü mektupları ve belli ağırlıktaki kolileri teslim etmek ve defterine kayıt etmek,

b) Kaydı yapılan gönderileri gideceği güzergaha göre düzenlemek,

c) Postayı, evrakı ve kolileri bir vasıtaya bindirerek veya yaya olarak alıcı adreslerine götürmek,

d) Alıcının kimliğini tespit ederek gönderiyi imza mukabili teslim etmek,

e) Alıcısına teslim edemediği gönderiler için ihbarname düzenleyerek alıcı adresine bırakmak,

f) Dağıtımı yapılamayan gönderilerin nedenlerini yazarak amirine teslim etmek,

g) Kurum ve kuruluşların iç ve dış posta dağıtımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Haberleşme Görevlisi/Haberci Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Okul Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni mesleği için “2320.62” kod olarak kullanılır iken Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) mesleği için “8154.51” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Haberleşme Görevlisi/Haberci Meslek Kodu “9621.06” olarak belirlenmiştir.

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