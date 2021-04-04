Haberleşme Sistemleri Teknisyeni, Telekomünikasyon Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni, Telekomünikasyon Teknisyeni görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Telekomünikasyon Mühendisinin denetimi ve idaresi altında radyolink sistemlerinin ve telsiz cihazlarının bakım, onarım işlerini yapan, faaliyet, tesis, yapı geliştirme ve dizaynına yardımcı olan kişidir.

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni, Telekomünikasyon Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Haberleşme Sistemleri Teknisyeni, Telekomünikasyon Teknisyeni Maaşları

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni, Telekomünikasyon Teknisyeni maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Haberleşme Sistemleri Teknisyeni, Telekomünikasyon Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni, Telekomünikasyon Teknisyeni Ne İş Yapar?

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni, Telekomünikasyon Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektronik Teknisyeni (Genel) (3114.02)'e benzer işler yaparsa da radar yada tel haberleşmesine dayanan telgraf ve telefon sistemlerinde uzmandırlar.

b) Radyolink sistemlerine ait çalışmaların düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,

c) Sistematik arızaları gidermek için ekip görevlendirmek,

d) Radyolink istasyonların ve ekiplerinin ihtiyaçlarını öğrenmek, temini için ilgililerle temas kurmak,

e) Arıza nedenleriyle yıl içinde kullanılan yedek parçaları amirine bildirmek, gerekli yedek parça ihtiyacının teminini sağlamak, yedek parça stok seviyelerini kontrol altında tutmak,

f) Arızalı telsiz cihazlarını kontrol etmek, arızayı bulmak, onarmak, gerekirse yeni parça takmak, çalışır duruma getirmek, periyodik bakımlarını yapmak,

g) Uygun görülen yerlere telsiz istasyonları kurmak, çalıştırmak, kaldırılacak istasyonları kaldırmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilgi Ve İletişim Teknisyenleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Telekomünikasyon Ve Yayın Teknisyenleridir.

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni, Telekomünikasyon Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Haberleşme Sistemleri Teknisyeni, Telekomünikasyon Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3522.01 olarak belirlenmiştir

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