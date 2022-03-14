Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul'un en zor canlı yayını! Arkadaşının ölümünü ağlayarak sundu!

Geçtiğimiz gün ABD’nin New York Times gazetesinde görevli olan muhabir Brent Renaud, Rus askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirmiş, Ukrayna Ulusal Polisi’nden gelen açıklamaya göre, Renaud’un hayatını kaybederken, yanındaki meslektaşı Juan Arredondo'nun da yaralandığı belirtilmişti. Yaşanan üzücü durum ardından, Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul, bugün çıktığı canlı yayında, öldürülen muhabirin arkadaşı olduğunu söylerken göz yaşlarına hakim olamadı.

"LANETLİYORUM"

Hem ekran karşısında, hem de sosyal medya hesabında, basına yönelik şiddete karşı dimdik durduğunu ve her türlü şiddeti lanetlediğini söyleyen Afşin Yurdakul, "Çok üzgünüm. Kiev’de açılan ateşte gazeteci Brent Renaud öldürüldü, Juan Arredondo yaralandı. Onlardan çok şey öğrendim. Brent’i hep mütevazılığı ve olağanüstü yeteneğiyle hatırlayacağım. Dünyanın neresinde olursa olsun gazetecilerin hedef alınmasını lanetliyorum." ifadelerini kullandı. İki arkadaşıyla eskilerden bir fotoğraf karesi de paylaşan Yurdakul, "Fotoğraf yayın hatırası, bakmak çok acı" dedi.